Министр по ЧС Камчатки вытащил туристов из реки Левая Котельная Фото: Сергей Лебедев/vk.com/lsv_palana

На Камчатке в беду попала молодая пара на внедорожнике, которая решила покорить, казалось бы, простую речку. Министр Сергей Лебедев рассказал, что случайно оказался на реке Левая Котельная, где тестировал новую систему охлаждения на своей машине. Там он и заметил застрявших ребят. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Парень с девушкой на Isuzu Bighorn въехали в самый центр реки, где их автомобиль буквально прилип к зыбучему дну. Внедорожник засосало так, что сдвинуть с места не получалось.

«Ребята стояли мокрые, замерзшие, печка не работает, на улице не май месяц», - поделился министр.

Своим вездеходом он сдвинуть машину не смог, но на помощь подоспел еще один автомобилист. Только двойной тягой им удалось вытащить Bighorn из речной ловушки. Сергей Лебедев признается, что это уже не первый раз, когда он выручает людей именно в этом месте.

С туристами все в порядке, они поехали домой. Глава

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