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НовостиОбщество15 июня 2026 1:10

Во Владивостоке 10 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ

Ребята могут получить по 100 тысяч рублей за каждый стобалльный результат
Алина БОНДАРЕНКО
Во Владивостоке 10 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ

Во Владивостоке 10 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В приморской столице начали приходить первые результаты ЕГЭ. Школьники, которые сдали экзамен на максимум, уже могут думать, на что потратят премию от главы города. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

На сегодняшний день в копилке Владивостока 10 результатов в 100 баллов. Больше всего отличились на химии - шесть выпускников сдали экзамен идеально. Это Амир Рахимов из 22-й школы, Руслан Мисюра из 41-го лицея, Артем Шунтов из лицея «Технический», Максим Шендрик из 51-й школы, Артем Сиверин из 18-й школы и Оксана Тетерина из первой гимназии.

По литературе высший балл набрали Алена Соколова (школа №81), Мария Блинова (школа №61) и Майа Ермолаева из университетской школы ДВФУ. А по истории отличился Данил Картавый из 82-й школы.

Все эти ребята, если поступят в вузы Приморья, получат по 100 тысяч рублей от мэрии за каждый стобалльный результат. Основной период ЕГЭ продолжается, последний экзамен пройдет 19 июня. Также предусмотрены резервные дни и дни пересдачи в июле, чтобы у выпускников был второй шанс улучшить свои баллы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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