Из Владивостока снова запустили прямые рейсы в Шэньян Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Приморские путешественники снова могут быстро оказаться в одном из крупнейших мегаполисов Северо-Восточного Китая. Известная авиакомпания возобновила полетную программу, которая была востребована еще в прошлом году. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Первый рейс после перерыва уже состоялся. 14 июня самолет доставил туристов из аэропорта Владивосток прямо в центр провинции Ляонин. Летать будут регулярно: два раза в неделю. По средам вылет в 01:05, по воскресеньям - в 01:35 по местному времени.

Время в пути на комфортабельном Airbus A320 занимает всего полтора часа. Из Шэньяна, кстати, удобно лететь в Гонконг, Сингапур и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Среди главных достопримечательностей города туристы выделяют Императорский дворец Шэньян Гугун и пещеру Бэньси.

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