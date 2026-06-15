125 тонн минтая и наваги завезли в Приморье с грубым нарушением Фото: Андрей РЯБЦЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье сотрудники Россельхознадзора выявили опасную ситуацию на терминале «Назимова». Московская компания везла на Дальний Восток огромную партию мороженой рыбы, но не соблюдала элементарные правила хранения. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Проверка показала, что внутри штабелей температура поднялась до -13,2… -14,5 градусов, хотя по закону рыба должна храниться при -18. Груз - тихоокеанский минтай и обезглавленная навага - почти оттаял. Технический регламент Таможенного союза был нарушен на глазах у инспекторов.

Общий вес испорченной продукции составил почти 125 тонн. Рыбу отправили на дозаморозку. Компании вынесли только предупреждение, но.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.