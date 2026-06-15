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НовостиОбщество15 июня 2026 3:53

19 тонн жареного филе угря из Китая не пустили во Владивосток

На этикетках не было указано массы соуса
Алина БОНДАРЕНКО
19 тонн жареного филе угря из Китая не пустили во Владивосток

19 тонн жареного филе угря из Китая не пустили во Владивосток

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Огромная партия деликатесной рыбы не смогла попасть на прилавки Приморья из-за ошибки в оформлении. Китайский производитель пренебрег простым, но важным требованием, и теперь тонны продукции ждут решения своей участи на складе. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Груз прибыл во Владивосток 5 июня. Его владельцем является московское предприятие, которое, видимо, не проверило товар перед отправкой. Инспекторы Россельхознадзора на складе временного хранения вскрыли коробки и обнаружили нарушение: на этикетках мороженого жареного филе угря не было указано, сколько именно весит само филе, а сколько добавляет соус. А это прямая обязанность импортера по Единым ветеринарно-санитарным требованиям.

В итоге 19,2 тонны продукции приостановили к ввозу. Как только ошибку исправят, груз могут пропустить. С с начала года больше 75 партий импортного товара не пустили в Приморье из-за нарушений.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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