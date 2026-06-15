19 тонн жареного филе угря из Китая не пустили во Владивосток Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Огромная партия деликатесной рыбы не смогла попасть на прилавки Приморья из-за ошибки в оформлении. Китайский производитель пренебрег простым, но важным требованием, и теперь тонны продукции ждут решения своей участи на складе. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Груз прибыл во Владивосток 5 июня. Его владельцем является московское предприятие, которое, видимо, не проверило товар перед отправкой. Инспекторы Россельхознадзора на складе временного хранения вскрыли коробки и обнаружили нарушение: на этикетках мороженого жареного филе угря не было указано, сколько именно весит само филе, а сколько добавляет соус. А это прямая обязанность импортера по Единым ветеринарно-санитарным требованиям.

В итоге 19,2 тонны продукции приостановили к ввозу. Как только ошибку исправят, груз могут пропустить. С с начала года больше 75 партий импортного товара не пустили в Приморье из-за нарушений.

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