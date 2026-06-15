Приморье вошло в тройку самых лесистых регионов России

В среднем лесистость в России увеличивается на 0,1% Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Приморский край занял третье место в России по лесистости – 78% его территории покрыто лесами. Выше показатель только у Иркутской области (82,2%) и, среди дальневосточных регионов, у Забайкалья (68,7%) и Сахалинской области (68,1%) – но в общероссийском рейтинге Приморье уступает лишь Иркутской области. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Такие данные на 1 января 2026 года приводит Рослесхоз на основе государственного лесного реестра. Общая лесистость по стране составляет 46,1%, а покрытая лесом площадь земель лесного фонда достигла 795 миллионов га. На Дальнем Востоке после Приморья следуют Забайкальский край (68,7%), Сахалинская область (68,1%), Хабаровский край (66,7%), Амурская область (65,1%) и Республика Бурятия (63,9%).

В ведомстве пояснили, что рост показателя стал возможен благодаря рациональному использованию лесов, активному лесовосстановлению и переводу участков в покрытые лесом земли. В среднем лесистость в России увеличивается на 0,1%.

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