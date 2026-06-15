В Приморье полиция выясняет обстоятельства аварии с автобусом и легковушкой

Назначены необходимые исследования. Фото: полиция Приморья

В Партизанском округе Приморского края столкнулись пассажирский автобус и автомобиль Suzuki Jimny. По предварительным данным, никто не пострадал. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Авария произошла сегодня в селе Екатериновка на улице Лазо у дома № 24. По информации Госавтоинспекции, автобус марки ГАЗ следовал по маршруту № 207 «Партизанск – Находка» и столкнулся с внедорожником под управлением 80-летнего водителя. После удара автобус съехал в кювет. В салоне автобуса находились более 20 пассажиров. Прибывшие на место медики зафиксировали, что никто из участников ДТП за помощью не обращался.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работать на месте происшествия. Назначены необходимые исследования. После проверки будет принято решение по закону. УМВД России по Приморскому краю призывает водителей и пешеходов соблюдать правила и быть внимательнее на дорогах.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.