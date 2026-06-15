В Приморье родились четыре малыша весом более четырех килограммов

Врачи напоминают о важности диспансеризации репродуктивного здоровья Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке и городах края за неделю появились на свет сразу четыре крупных младенца: три мальчика весом более 4,2 кг и одна девочка весом 4440 граммов. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

С 8 по 14 июня в Приморском крае родились 212 детей – 110 мальчиков и 102 девочки. Самыми заметными новорожденными стали трое богатырей весом 5060, 5020 и 4260 граммов, а также девочка весом 4440 граммов. Помимо этого, за неделю первые дети родились в 84 семьях, вторые – в 63, третьи – в 47 семьях. В семи семьях появились четвертые дети, еще в семи – пятые, две семьи пополнились шестыми. Одна семья встретила восьмого ребенка, а еще одна – десятого.

В краевом минздраве подчеркивают, что жители региона все чаще решаются на многодетность, сохраняя традиции большой семьи. Врачи напоминают о важности диспансеризации репродуктивного здоровья: пройти ее бесплатно могут и мужчины, и женщины в поликлиниках. Поддержка семей в регионе идет по нацпроекту «Семья».

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