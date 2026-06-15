Во Владивостоке дети угнали у отца внедорожник и устроили массовое ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Первореченском районе краевой столицы разбились сразу пять автомобилей. За рулем японского внедорожника оказался 20-летний парень, а рядом с ним сидел его 12-летний брат. Они признались, что взяли ключи от автомобиля без спроса. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Авария произошла в районе дома № 34 по улице Анны Щетининой. Неустановленный водитель на Toyota Land Cruiser ехал со стороны дома № 8 на улице Адмирала Смирнова. Мужчина не справился с управлением и на полном ходу влетел в четыре автомобиля, которые стояли на обочине.

Когда на место прибыли полицейские, выяснились подробности. В салоне внедорожника находились два брата – 20 и 12 лет. Они рассказали, что тайком взяли ключи от машины отца и решили просто покататься.

К счастью, в массовой аварии никто не пострадал. Все машины получили механические повреждения. Эксперты уже сняли отпечатки пальцев. Land Cruiser отправили на штрафстоянку. Полиция ищет самого виновника, который скрылся с места ДТП.

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