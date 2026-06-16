Собственник затонувшего судна уберет его из акватории бухты Разбойник в Находке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье официально дали старт операции по подъему затонувшего имущества, которое долгое время портило вид и угрожало морской среде прямо у границ морского порта Находка. Владельца судна обязали разработать документацию и приступить к работам в кратчайшие сроки. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Распоряжение подписал исполняющий образности капитана морского порта Находка. Речь идет о судне «Зефир-1», которое лежит на дне в бухте Разбойник залива Стрелок Японского моря. Местонахождение - в непосредственной близости от причала Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами.

Собственнику предписано в двухмесячный срок разработать документацию по удалению затонувшего имущества. Приступить к подъему судна нужно в течение трех месяцев, а полностью завершить все работы - через год. Во время работ запрещено создавать помехи судоходству, необходимо выставлять предупреждающие огни и информировать портовый контроль о каждом этапе. Решение принято после письма Росприроднадзора, указавшего на реальную угрозу загрязнения моря.

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