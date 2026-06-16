В Приморье мужчина убил знакомого в новогоднюю ночь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Праздничные дни обернулись трагедией для семей двух жителей Приморья. Конфликт за праздничным столом перерос в смертельную поножовщину, и теперь виновнику предстоит провести за решеткой долгие годы. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Суд установил, что в ночь с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026 года 56-летний житель Спасска-Дальнего распивал алкоголь в квартире на улице Красногвардейской. Между ним и его 48-летним знакомым вспыхнула ссора. В ходе конфликта фигурант схватил кухонный нож и нанес оппоненту не менее пяти ударов. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Прокуратура города поддержала обвинение по статье «Убийство». Суд приговорил виновного к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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