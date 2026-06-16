Начальника таможни во Владивостоке уволили из-за утраты доверия Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

В Приморье вынесли окончательный вердикт по делу начальника таможни. Транспортный прокурор доказал, что бывший высокопоставленный таможенник и его родственники жили не по средствам, а разницу пришлось отдать государству. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Дальневосточная транспортная прокуратура проверила бывшего начальника таможенного поста Морской порт Владивосток. Выяснилось, что госслужащий оформил на близких родственников квартиру в Москве, автомобиль Lexus и ценные бумаги. При этом его мать и другие родные не имели легальных доходов для таких покупок. Также чиновник два года пользовался дорогой иномаркой, принадлежащей таможенному представителю, при этом машину растаможили по заниженной стоимости.

В итоге таможенника уволили за утрату доверия. Прокуратура потребовала изъять в доход государства имущество на 29 миллионов рублей, инвестиционные продукты на 10 миллионов и более 11 миллионов рублей наличными. Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, исключив из ответчиков мать экс-чиновника. Но транспортный прокурор обжаловал это решение, доказав, что родственница была вовлечена в коррупционную схему.

Приморский краевой суд согласился с доводами прокуратуры и взыскал все имущество и деньги в полном объеме – на общую сумму более 50 миллионов рублей.

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