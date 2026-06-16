Бизнесмен из Находки заплатит штраф за фиктивный перевод валюты в Японию Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье суд наказал предпринимателя, который попытался обмануть банк и государство, выведя за рубеж крупную сумму. Мужчина придумал липовую сделку, но его схему раскрыли. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Находкинский городской суд вынес приговор местному индивидуальному предпринимателю. Он признан виновным в совершении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

В апреле 2025 года бизнесмен перевел в Японию 2 миллиона иен. Это больше 1,1 миллиона рублей. Чтобы банк пропустил платеж, мужчина предоставил фиктивные документы: инвойс и заявление на перевод, где было написано, что он якобы покупает подержанные автомобильные шины. На самом деле никакого товара не было, и на территорию Евразийского экономического союза шины не ввозились.

Суд признал предпринимателя виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в 320 тысяч рублей. Приговор уже вступил в силу.

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