На Камчатке мужчина получил срок за покупку поддельных прав

Приговор пока не вступил в законную силу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке суд приговорил 41-летнего жителя Елизовского района к шести месяцам ограничения свободы за то, что он купил в интернете поддельное водительское удостоверение и показал его полицейскому. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как установил Елизовский районный суд, фигурант приобрел фальшивые права за 40 тысяч рублей и в мае этого года предъявил их сотруднику полиции, когда тот остановил его машину для проверки документов. Мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. В суде пояснили: «Он признан виновным по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права)». Приговор пока не вступил в законную силу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.