В Кузбассе вынесли приговор мужчине, заступившемуся за дочь

В суде фигурант полностью признал свою вину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Березовском суд вынес приговор местному жителю, который вступился за дочь и нанес ножевое ранение ее сожителю. Мужчину признали виновным и отправили в колонию общего режима на полтора года. Об этом написал Сiбдепо.

Это произошло еще в январе 2026 года. Кузбассовец выпивал и узнал, что сожитель его дочери совершил в отношении нее противоправные действия. Разгневанный отец решил разобраться с обидчиком лично и в ходе ссоры ударил его ножом. От полученной травмы пострадавший едва не погиб – вред здоровью признали опасным для жизни.

В суде подсудимый полностью признал свою вину. Суд учел это обстоятельство, а также позицию прокурора и квалифицировал содеянное как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия. В итоге мужчине назначили наказание – 1 год 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу.

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