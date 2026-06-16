Видеокамеры поймали нарушителей на свалках в Приморье

Видеонаблюдение помогает следить за содержанием площадок. Фото: Приморский экологический оператор

В Приморском крае системы видеонаблюдения на контейнерных площадках помогли вычислить десятки нарушителей, которые подбрасывали строительный и другой мусор в чужие баки. Только с начала года оштрафованы десятки компаний и граждан на крупные суммы. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как пояснили в региональном минЖКХ, камеры устанавливают параллельно с обустройством новых площадок для отходов. На сегодня в крае создано около 100 новых мест сбора, закуплено 500 контейнеров, а в планах – оборудовать еще почти 330 площадок и привести в порядок более 170 существующих. Видеонаблюдение помогает следить за содержанием площадок и фиксировать тех, кто вывозит свой мусор на чужие территории возле жилых домов – чаще всего это коммерсанты и строители, которые не хотят заключать договоры на вывоз отходов.

Например, 12 июня во Владивостоке на Сахарном Ключе камера четко сняла номера грузовика, который сгрузил мешки со стройматериалами после капремонта. В результате пять контейнеров и прилегающая территория оказались завалены непрофильным мусором. Запись помогла установить владельца машины, материалы передали в административную комиссию. Аналогичный случай произошел 13 июня на 3-й Шоссейной – там грузовик выбросил полный кузов гнилых досок. Нарушителя нашли, ему тоже грозит штраф.

В Приморском экологическом операторе подчеркнули, что такие подбросы приводят к перенакоплению отходов, потому что емкости контейнеров рассчитаны только на бытовой мусор жителей соседних домов. Из-за завалов люди постоянно жалуются на антисанитарию.

Заместитель председателя правительства края Владимир Малюшицкий отметил, что власти продолжают наводить порядок в сфере отходов: строят новые площадки, закупают технику, монтируют камеры и разрабатывают проекты современных мусороперерабатывающих комплексов. При этом он добавил, что важно повышать культуру и самих граждан – иногда машины перекрывают проезды к контейнерам, а жители сами подбрасывают отходы мимо баков. От соблюдения этих простых правил, по его словам, напрямую зависит комфорт каждого.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.