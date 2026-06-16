За попытку вывезти 12 тонн кеты в Китай завели уголовное дело в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уссурийские таможенники совместно с сотрудниками УФСБ пресекли попытку незаконного вывоза крупной партии рыбы. Через пункт пропуска «Краскино» в Китай пытались переправить 12 тонн мороженой кеты. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Предприниматель из Китая вступил в сговор с российским дистрибьютором рыбной продукции, чтобы организовать нелегальный экспорт. Стоимость задержанного товара составила около четырех миллионов рублей. Проверяющие выяснили, что вывозимая кета имеет совершенно неустановленное происхождение. Документы, которые предоставили при таможенном декларировании, на самом деле оказались недействительными для этого груза и фактически не относились к перемещаемой через границу партии.

«Должностные лица таможни совместно с УФСБ России по Приморскому краю предотвратили попытку контрабанды в Китай 12 тонн мороженой рыбы. Стоимость товара составила около 4 миллионов рублей», – рассказали в Уссурийской таможне.

По факту контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере открыто уголовное дело.

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