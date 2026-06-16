Сотрудники Росгвардии нашли и вернули родным потерявшегося ребенка в Приморье Фото: Управление Росгвардии по Приморскому краю

В Находке сотрудники Росгвардии нашли и вернули бабушке потерявшегося пятилетнего внука. Ребенок внезапно исчез во время прогулки на детской площадке. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мальчик пропал из поля зрения женщины. Она сразу обратилась за помощью в полицию. Информацию передали всем нарядам наружных служб, включая сотрудников вневедомственной охраны. Росгвардейцы прибыли на место происшествия, узнали приметы ребенка, опросили очевидцев и начали прочесывать прилегающую территорию. Вскоре мальчика обнаружили на улице Сидоренко – он находился недалеко от крупного торгового центра.

«Группы задержания доставили 117 человек в отделы полиции, в том числе 32 человека по подозрению в совершении преступлений и 70 человек за совершение административных правонарушений», – рассказали в Управлении Росгвардии по Приморскому краю об итогах работы за неделю.

Сейчас жизни и здоровью найденного в Находке малыша ничего не угрожает. Сотрудники вневедомственной охраны сопроводили мальчика обратно к бабушке, после чего вернулись к несению службы.

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