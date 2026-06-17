Предпринимателя осудили за продажу контрафактных товаров на Камчатке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском вынесли обвинительный приговор предпринимателю, который торговал поддельной одеждой и обувью в одном из торговых центров. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Работники транспортной прокуратуры совместно с таможней и полицией нашли на прилавках магазина вещи, маркированные логотипами известного бренда. Однако никаких документов, разрешающих использовать эту марку, у коммерсанта не оказалось. Продавец нанес законному правообладателю крупный ущерб, который превысил 500 тысяч рублей.

«Продажа таких товаров вводит покупателей в заблуждение относительно потребительских свойств и производства изделий, а также создает угрозу причинения вреда их здоровью, поскольку вещи ввозятся на территорию Российской Федерации незаконно, минуя контрольные процедуры для подтверждения безопасности», – рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

За попытку незаконного использования чужого товарного знака мужчине назначили шесть месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком на год, а также выписала штраф 50 тысяч рублей.

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