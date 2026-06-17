За нападение на семью с ребенком осудили двоих братьев на Камчатке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском вынесли приговор двум братьям за жестокое разбойное нападение. Мужчины ворвались в чужую квартиру, избили супругов и похитили ценное имущество. В помещении находился малолетний ребенок. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В апреле прошлого года один из братьев перевел приятелю деньги и попросил об услуге, но тот его просто проигнорировал. Выпив, родственники пошли к нему домой разбираться. Они бумагой заклеили дверные глазки соседям. Когда хозяйка открыла, нападавшие ударили ее ногой в грудь, ворвались внутрь, схватили за волосы и стали требовать ценности.

Глава семьи попытался защитить жену и ребенка, но его жестоко избили кастрюлей. Со второй попытки мужчине удалось схватить малыша и выпрыгнуть на улицу через окно первого этажа. Оставшейся внутри женщине сломали нос, после чего братья забрали мобильный телефон, обручальное кольцо, 15 тысяч рублей и скрылись.

«Братья приговорены к наказанию в виде лишения свободы на семь и семь с половиной лет в колонии строгого режима. Они взяты под стражу в зале суда», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

В настоящее время обвинительный приговор еще не вступил в законную силу. Осужденные так и не принесли семье извинений и не возместили причиненный ущерб.

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