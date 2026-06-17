Баскетбольная стойка упала на подростка на строящейся площадке на Чукотке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Певеке на строящейся спортивной площадке баскетбольная стойка рухнула на 16-летнего подростка. Юноша получил серьезные травмы и оказался в больнице. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Происшествие случилось вечером 16 июня. Пострадавшего мальчика госпитализировали в хирургическое отделение Чаунской районной больницы. Теперь сотрудникам районного надзорного ведомства предстоит выяснить причины обрушения спортивного оборудования.

«Прокуратура Чаунского района установит обстоятельства и причины произошедшего, даст оценку соблюдению требований законодательства при ведении строительных работ», – рассказали в прокуратуре Чукотского автономного округа.

Если в ходе проверки найдутся веские основания, профильные специалисты примут необходимый комплекс мер прокурорского реагирования.

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