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НовостиОбщество17 июня 2026 1:19

Баскетбольная стойка упала на подростка на строящейся площадке на Чукотке

Прокуратура даст оценку соблюдению требований безопасности при выполнении работ
Алина ВЕСНИНА
Баскетбольная стойка упала на подростка на строящейся площадке на Чукотке

Баскетбольная стойка упала на подростка на строящейся площадке на Чукотке

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Певеке на строящейся спортивной площадке баскетбольная стойка рухнула на 16-летнего подростка. Юноша получил серьезные травмы и оказался в больнице. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Происшествие случилось вечером 16 июня. Пострадавшего мальчика госпитализировали в хирургическое отделение Чаунской районной больницы. Теперь сотрудникам районного надзорного ведомства предстоит выяснить причины обрушения спортивного оборудования.

«Прокуратура Чаунского района установит обстоятельства и причины произошедшего, даст оценку соблюдению требований законодательства при ведении строительных работ», – рассказали в прокуратуре Чукотского автономного округа.

Если в ходе проверки найдутся веские основания, профильные специалисты примут необходимый комплекс мер прокурорского реагирования.

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