За создание фирмы-однодневки отправили в колонию жительницу Приморья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке суд вынес приговор ранее судимой местной жительнице. За денежное вознаграждение женщина согласилась стать номинальным директором фирмы-однодневки. За махинации с официальными документами ее отправили в колонию. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С сентября по октябрь 2024 года местная жительница вступила в сговор с другим человеком, уголовное дело которого выделили в отдельное производство. Она подписала бумаги для регистрации юридического лица и отдала их в налоговую инспекцию, получив за эту услугу деньги.

«За денежное вознаграждение она подписала документы для регистрации юридического лица и подала их в налоговую инспекцию. При этом подсудимая не собиралась вести коммерческую деятельность», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

С учетом прошлых судимостей суд назначил женщине наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы. Отбывать этот срок она будет в исправительной колонии общего режима. В настоящее время обвинительный приговор еще не вступил в законную силу.

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