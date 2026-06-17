Опасные бактерии нашли в копченой камбале местного производителя в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае специалисты Россельхознадзора обнаружили опасную бактерию – листерию – в партии камбалы холодного копчения. Нарушения нашли в продукции местного производителя. Бактерии способны вызвать тяжелые отравления. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Во время проверки специалисты выясняли, соответствует ли товар техническим регламентам безопасности по микробиологическим и органолептическим показателям. В итоге лабораторные испытания подтвердили наличие листерии. По словам экспертов, такое бактериальное обсеменение обычно происходит из-за нарушения технологии изготовления рыбы или несоблюдения температурных условий ее хранения.

«Листерии относятся к опасным для человека бактериям и способны вызвать тяжелые отравления. После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в автоматизированную систему в области ветеринарии», – рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В настоящее время результаты исследований уже официально переданы заказчику для принятия соответствующих мер.

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