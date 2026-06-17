За терроризм и экстремизм задержали 15 молодых людей в Приморье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За терроризм и экстремизм задержали 15 молодых людей в Приморье. Подростки планировали диверсии, рассылали ложные угрозы и поддерживали запрещенные идеологии. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В марте в Находке пресекли работу законспирированной ячейки запрещенной террористической организации. В Уссурийске подростков привлекли к ответственности за планирование терактов и диверсий на объектах связи и министерства обороны. С начала года выявили восемь человек, разделяющих идеологию вооруженных нападений на школы. Еще троих жителей младше 18 лет наказали за сваттинг – массовую рассылку выдуманных угроз о взрывах на предприятия и в учреждения.

«Важно помнить – незнание закона не освобождает от ответственности, а наказание за такие преступления – вплоть до пожизненного лишения свободы. Родителям нужно быть бдительными», – рассказали в Правительстве Приморского края.

Взрослых призывают контролировать досуг детей. Желание найти легкие деньги в свободное время может привести к непоправимым последствиям и навсегда сломать молодым людям жизнь.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.