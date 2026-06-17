Пять школьников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов на Камчатке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Камчатском крае подвели итоги Единого государственного экзамена по русскому языку. Сразу пятеро выпускников сдали предмет на максимальные 100 баллов. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Идеальные результаты показали ребята из разных учебных заведений. Безупречные знания русского языка продемонстрировали Николай Будашев из елизовской школы № 8, Диана Кудашова из елизовской школы № 1, Виктория Грызлова из петропавловской школы № 10 и Иван Бакумцев из петропавловской школы № 15.

Одной из выпускниц удалось установить выдающийся рекорд: ученица медицинского класса петропавловской школы № 33 Комила Комилова стала мультибалльницей. Девушка набрала по 100 баллов сразу по двум сложным предметам – русскому языку и химии.

«ЕГЭ по русскому языку сдали на 100 баллов пять камчатских выпускников», – рассказали в правительстве Камчатского края.

Обработка результатов государственной аттестации продолжается. Школьники ожидают оценок по остальным предметам, чтобы приступить к подаче документов в высшие учебные заведения.

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