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НовостиОбщество17 июня 2026 2:41

Пять школьников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов на Камчатке

Одна из выпускниц смогла получить максимальный результат сразу по двум предметам
Алина ВЕСНИНА
Пять школьников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов на Камчатке

Пять школьников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов на Камчатке

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Камчатском крае подвели итоги Единого государственного экзамена по русскому языку. Сразу пятеро выпускников сдали предмет на максимальные 100 баллов. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Идеальные результаты показали ребята из разных учебных заведений. Безупречные знания русского языка продемонстрировали Николай Будашев из елизовской школы № 8, Диана Кудашова из елизовской школы № 1, Виктория Грызлова из петропавловской школы № 10 и Иван Бакумцев из петропавловской школы № 15.

Одной из выпускниц удалось установить выдающийся рекорд: ученица медицинского класса петропавловской школы № 33 Комила Комилова стала мультибалльницей. Девушка набрала по 100 баллов сразу по двум сложным предметам – русскому языку и химии.

«ЕГЭ по русскому языку сдали на 100 баллов пять камчатских выпускников», – рассказали в правительстве Камчатского края.

Обработка результатов государственной аттестации продолжается. Школьники ожидают оценок по остальным предметам, чтобы приступить к подаче документов в высшие учебные заведения.

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