За незаконный вылов краба браконьер заплатит 2,5 миллиона рублей в Приморье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае природоохранная прокуратура через суд взыскала более 2,5 миллиона рублей с местного жителя за незаконную добычу водных биологических ресурсов. Мужчину поймали с крупной партией краба. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Во время проверки специалисты зафиксировали факт выгрузки мешков с катера прямо на побережье бухты Промежуточной. Внутри лежали свежие секции конечностей камчатского краба весом более 400 килограммов и одна особь четырехугольного волосатого краба. У мужчины не оказалось никаких документов, которые могли бы подтвердить законность происхождения рыбопродукции.

«В Приморском крае по иску природоохранного прокурора взыскано 2,6 миллиона рублей ущерба, причиненного незаконной добычей водных биологических ресурсов», – рассказали в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

Решение судебной инстанции еще не вступило в законную силу. Уполномоченный орган уже привлек браконьера к административной ответственности за нарушение правил рыболовства в морских водах.

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