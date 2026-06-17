Водитель Toyota Harrier осужден за гибель пассажира в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Лазовском муниципальном округе пьяный водитель устроил аварию, в которой погиб человек. За смертельное ДТП суд вынес местному жителю обвинительный приговор. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Трагедия произошла 8 ноября 2025 года. Мужчина сел за руль технически исправного автомобиля Toyota Harrier в состоянии опьянения. Он съехал с проезжей части, после чего машина несколько раз перевернулась. Пассажир, сидевший на переднем левом сиденье, вылетел из салона прямо через открытый автомобильный люк. От полученных тяжелых травм человек скончался на месте. На судебном заседании водитель полностью признал вину в случившемся.

«Суд назначил наказание в виде пяти лет трех месяцев лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года», – рассказали в пресс-службе Судов Приморского края.

Судебное разбирательство завершено. Виновному предстоит отправиться в исправительное учреждение для отбывания назначенного срока, а также на два года забыть о вождении машин.

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