Употребление рыбы в соленом, копченом и жареном виде повышает риск рака

Медики советуют выбирать вареную, паровую или тушеную рыбу Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Врачи назвали четыре вида рыбы, которые могут повышать риск рака. Многие россияне едят их почти каждый день, не подозревая об опасности. Особенно вредными признаны соленая, копченая, жареная во фритюре и рыба, приготовленная на гриле до черной корочки. При регулярном употреблении такие блюда способствуют образованию канцерогенов в организме. Об этом написала Mosaica.ru.

Как объясняют эксперты, при засолке и ферментации образуются нитрозамины, а высокое содержание соли травмирует слизистую. Копчение и обугливание на гриле дают полициклические ароматические углеводороды. Жарка во фритюре при многократном нагреве масла создает трансжиры и окисленные соединения, а полезные Омега-3 разрушаются.

Чтобы снизить риски, медики советуют выбирать вареную, паровую или тушеную рыбу, не пережаривать, срезать подгоревшие участки, реже есть соленые и копченые сорта и дополнять рацион овощами, фруктами и крупами.

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