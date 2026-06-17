Подростка из Партизанска арестовали по делу об убийстве 16-летней девушки

С задержанным уже провели следственный эксперимент. Фото: СКР Приморья

В Приморском крае возбудили уголовное дело против 15-летнего парня, которого подозревают в гибели своей сверстницы. Тело школьницы нашли у гаражей в селе Углекаменск. Экспертиза показала, что она задохнулась от удушения. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По версии следствия, трагедия разыгралась во время ссоры между молодыми людьми. В ходе конфликта юноша сдавил руками шею своей подруги, перекрыв ей дыхание. От полученных повреждений девушка скончалась на месте. После случившегося фигурант попытался замести следы: спрятал тело и рассказал приятелям, будто просто наткнулся на бессознательную знакомую. Однако собранные улики вынудили его дать признательные показания.

Сейчас с задержанным уже провели следственный эксперимент, где он в деталях повторил свои действия. Суд, учитывая позицию следователя, отправил несовершеннолетнего под стражу.

«По ходатайству следователя СКР судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в ведомстве.

В настоящее время оперативники УМВД помогают следователям выяснять все обстоятельства этой истории. Расследование уголовного дела по статье об убийстве продолжается.

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