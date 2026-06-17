Всесезонная купальня на 300 мест появится в бухте Патрокл к следующему году

Купальня будет работать круглый год Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В бухте Патрокл во Владивостоке построят всесезонный купальный комплекс на 300 человек. Объект планируют сдать уже в 2027 году. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

В новом комплексе оборудуют большую сауну, русскую баню и просторную зону для отдыха. Купальня будет работать круглый год, что позволит жителям и гостям города комфортно проводить время у воды независимо от сезона. Параллельно на набережной ДВФУ идут работы по благоустройству: там создают амфитеатр с панорамным видом на море.

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