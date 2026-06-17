В Приморье за наркограффити начнут наказывать с 14 лет

За нанесение наркограффити грозит не только штраф, но и реальный срок лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае ужесточили борьбу с наркотическими надписями на стенах – за нанесение рисунков с рекламой запрещенных веществ теперь будут привлекать к уголовной ответственности даже несовершеннолетних. Только за прошлый год к административной ответственности привлекли более 40 человек, а уголовное наказание за такие преступления наступает уже с 14 лет. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

В аппарате антинаркотической комиссии Приморского края сообщили, что в городах и поселках региона проводят рейды по выявлению и закрашиванию наркограффити. К этой работе подключают добровольные народные дружины, волонтеров и сотрудников местных администраций. Основная цель – не только убрать запрещенную информацию со стен, но и найти тех, кто ее наносит.

Правоохранители отмечают, что современные методы расследования позволяют раскрывать такие преступления и привлекать к ответственности всех причастных, включая подростков. Особое внимание в ведомстве обратили на родителей:

«Уголовное наказание за наркодеяния наступает с 14 лет. И достаточно случаев, когда малолетние так называемые закладчики, нашедшие работу по объявлениям в соцсетях, осуждены. Здесь особое внимание следует обратить родителям: разъяснять детям последствия таких действий», – подчеркнули в антинаркотической комиссии.

Эксперты предупреждают, что за нанесение наркограффити грозит не только штраф, но и реальный срок лишения свободы. Помимо административных дел, оперативники проверяют каждую такую надпись на предмет преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В 2025 году только к административной ответственности в крае привлекли более 40 человек, а профилактические мероприятия продолжаются.

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