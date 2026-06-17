Прокуратура защитила трудовые права жены участника СВО в Приморье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае прокуратура вступилась за жену участника СВО, которую работодатель заставлял трудиться в ночные смены. Теперь права матери двоих детей полностью восстановлены. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Женщина несколько лет воспитывала двоих детей, пока ее супруг находился в зоне специальной военной операции. Все это время ей приходилось выходить на работу по ночам. Местная жительница неоднократно просила начальство изменить ей условия труда, но работодатель ее обращения просто игнорировал. В ситуацию вмешалась прокуратура, после чего сотрудницу перевели на новую должность с дневным режимом.

«По требованию надзорного ведомства виновные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности», – рассказали в Генеральной прокуратуре России.

В настоящее время женщина может заботиться о детях, а ее руководство получило официальное наказание за допущенные нарушения.

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