Разбирательство по делу рынка «Спортивный» в Приморье выходит на новый виток Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае прокуратура подала апелляцию на скандальное процессуальное решение Ленинского районного суда. Надзорное ведомство обжаловало возврат громкого уголовного дела о создании преступного сообщества и легализации 1,6 миллиарда рублей на рынке «Спортивный». Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В начале июня районный суд Владивостока отказался рассматривать материалы в отношении лидеров преступной группы, а также еще 10 участников этого сообщества. Судья вернул документы прокурору, сославшись на якобы допущенные ошибки и нарушения при составлении обвинительного заключения. В надзорном ведомстве с такой позицией не согласились и назвали решение необоснованным.

«Прокуратура края принесла апелляционное представление в Приморский краевой суд с постановкой вопроса об отмене необоснованного решения суда первой инстанции», – рассказали в прокуратуре.

В настоящее время рассмотрение апелляционного представления находится на строгом контроле ведомства. Краевой суд должен решить, отменят ли возврат документов и начнется ли полноценный процесс над обвиняемыми в преступлениях.

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