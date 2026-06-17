Прокуратура восстановила пенсионные права жительницы Чукотки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Чукотке местная жительница четыре месяца не могла получить положенную ей пенсию. После прокурорской проверки права женщины были восстановлены. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Выяснилось, что причиной задержки стала халатность бывшего работодателя. Предприятие вовремя не передало в региональное отделение Социального фонда России сведения об увольнении сотрудницы. Из-за этого пенсионные выплаты заявительнице фактически зависли на несколько месяцев. Прокурор района внес руководителю организации представление, после чего все нарушения устранили.

«После прокурорского вмешательства заявительнице назначена пенсия, а также произведен ее перерасчет за предыдущие четыре месяца», – рассказали в прокуратуре Чукотского автономного округа.

Виновное должностное лицо уже привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении руководителя организации завели дело о непредставлении сведений в территориальные органы фонда.

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