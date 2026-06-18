89 нарушений миграционного законодательства выявили в Артеме Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Артеме во время операции «Нелегал-2026» сотрудники полиции вместе с другими ведомствами проверили места проживания и работы иностранных граждан. По итогам рейдов выявили 89 нарушений миграционного законодательства. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Во время проверки полицейские смотрели документы, подтверждающие личность и законность пребывания в России. В результате составили 26 протоколов за нарушение правил въезда или режима пребывания, три – за незаконную трудовую деятельность и один – за незаконную работу в качестве перевозчика.

Кроме того, еще 10 протоколов оформили на работодателей, которые незаконно использовали труд иностранных работников. Также 49 материалов составили в отношении принимающей стороны за непринятие мер по соблюдению миграционного законодательства.

«В отношении 17 иностранцев принято решение о выдворении. Из них 11 человек помещены в Центр временного содержания иностранных граждан», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Сейчас все материалы направлены для рассмотрения в суд. Всем мигрантам назначены административные штрафы, а семи иностранным гражданам уже закрыли въезд в Россию на срок до 10 лет.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.