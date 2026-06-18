В Приморье задержали крупную партию желатина из Китая Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостокском морском торговом порту Россельхознадзор приостановил ввоз партии желатина из Китая весом 25,1 тонны. Нарушения нашли в ветеринарных документах на груз. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Партию желатина из бычьей кожи досмотрели сотрудники пограничного ветеринарного пункта. Владельцем товара оказалось предприятие из Санкт-Петербурга. Во время проверки документов инспектор установил, что импортный ветеринарный сертификат выдало одно учреждение, а печать на документе принадлежит другому. Это нарушает единые ветеринарно-санитарные требования ЕАЭС, которые действуют для товаров под ветеринарным контролем.

«Территориальным управлением Россельхознадзора 15 июня принято решение о приостановке движения поднадзорной продукции», – рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Сейчас груз не допускают к дальнейшему движению. После устранения нарушений партию смогут принять к перевозке и реализации. С начала года в Приморье уже не пустили более 80 партий импортной продукции из-за выявленных нарушений.

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