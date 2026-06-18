Белые акулы могут появиться у берегов Приморья из-за прихода тунца Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Приморья напомнили о правилах безопасности на море на фоне потепления воды и появления крупных морских хищников. По словам специалистов, вслед за тунцом в акватории края могут появляться и белые акулы. Несмотря на то, что такие случаи остаются редкостью, отдыхающим советуют быть внимательнее во время купания. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как сообщает «ФедералПресс», белые акулы не живут постоянно у берегов Приморья и обычно заходят сюда из более теплых районов. Их появление может быть связано с повышением температуры воды и миграцией рыбы. Перед отдыхом на море специалисты советуют обращать внимание на поведение птиц и морских животных, избегать мутной воды после штормов и не заплывать далеко от берега.

«Стоит помнить, что акулы наиболее активны на рассвете и в сумерках. Старайтесь избегать купания в это время», – рассказали в Финансовом университете при Правительстве РФ.

Специалисты рекомендуют выбирать оборудованные пляжи, не плавать в одиночку и не игнорировать предупреждения служб наблюдения. Если акула все же оказалась рядом, важно не паниковать, не делать резких движений и спокойно двигаться к берегу.

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