Более 286 тысяч жителей Приморья прошли диспансеризацию с начала года

Пройти обследование можно совершенно бесплатно по полису ОМС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае подвели итоги диспансеризации за четыре месяца 2026 года. Обследования прошли 286 109 человек, и почти у трети из них врачи выявили проблемы со здоровьем, требующие углубленной диагностики. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По данным регионального министерства здравоохранения, по результатам первого этапа осмотров 84 901 пациент получил направление на второй этап для уточнения диагнозов. Благодаря своевременным проверкам медикам удалось обнаружить серьезные заболевания на ранних стадиях, когда лечение дает максимальный эффект.

Всего с января по апрель впервые выявлены 54 случая онкологии, 4 891 болезнь системы кровообращения, 575 случаев сахарного диабета и 476 патологий органов дыхания. Отдельное внимание уделили репродуктивному здоровью – эту проверку прошли 62 299 приморцев. У части из них нашли факторы риска и состояния, которые взяты под контроль специалистов.

Врачи напоминают, что многие опасные болезни на старте не дают о себе знать. Пройти обследование можно совершенно бесплатно по полису ОМС в поликлинике по месту жительства.

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