В центре Владивостока ограничат продажу алкоголя в эти выходные

В эти выходные в центре Владивостока временно запретят розничную продажу спиртного – ограничения коснутся торговых точек рядом с местом проведения двух крупных городских праздников. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

20 июня с полудня до восьми вечера на набережной Спортивной гавани отметят День Китая, а 21 июня с 12:00 до 19:00 там же пройдет восьмой Дальневосточный фестиваль «Грани творчества». Участники фестиваля в прямом эфире будут создавать работы на заданную тему в собственных уникальных техниках. В связи с этим, согласно краевому закону № 536-КЗ, продажа алкоголя запрещается за час до старта каждого мероприятия, на всё время его проведения и ещё в течение часа после окончания. Ограничение действует в радиусе ста метров от границ площадки.

Предпринимателям рекомендуют заранее скорректировать работу, чтобы избежать нарушений. Запрет распространяется на все точки розничной торговли в указанной зоне в обозначенные часы.

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