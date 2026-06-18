Предпринимательницу из Владивостока будут судить за долги по зарплате в 5,6 млн

После вмешательства прокуратуры долги по зарплате погасили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Предпринимательница из Владивостока предстанет перед мировым судьей за то, что больше двух месяцев не платила 34 сотрудникам строительной сферы. Общая сумма задолженности превысила 5 миллионов рублей. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По версии следствия, с июля 2025 года по май 2026 года обвиняемая, имея реальную возможность рассчитаться с работниками, не сделала этого из личной выгоды. Прокуратура Ленинского района утвердила обвинительное заключение по статье 145.1 УК РФ (полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев). Однако после вмешательства надзорного ведомства всю сумму – 5,6 миллиона рублей – работникам полностью перечислили.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.