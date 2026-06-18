В Приморье суд взыскал два миллиона рублей за гибель лесничего от лап тигра

Суд требования прокурора удовлетворил Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокурор Красноармейского района добился через суд компенсации для вдовы лесничего, которого в марте 2025 года насмерть загрыз тигр во время обхода лесов. Работодатель погибшего не обеспечил ему безопасные условия труда, и теперь организация обязана выплатить семье 2 миллиона рублей морального возмещения. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Трагедия случилась во время патрулирования лесного фонда, где работал сотрудник Рощинского филиала краевого учреждения. Хищник напал на мужчину внезапно, ранения оказались смертельными. Проверка прокуратуры установила, что руководство не сделало всего необходимого, чтобы уберечь подчиненного от такой опасности. После этого надзорное ведомство подало иск в суд в защиту интересов супруги погибшего. Судья требования прокурора поддержал полностью.

«Суд требования прокурора удовлетворил и вынес решение о взыскании двух миллионов рублей в пользу членов семьи погибшего», – сообщили в прокуратуре.

Кроме того, за нарушения охраны труда учреждение уже оштрафовали на 85 тысяч рублей по решению контролирующего органа. Исполнение судебного решения прокуратура держит на особом контроле.

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