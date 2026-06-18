В Приморье ожидаются дожди с грозами и до +30 градусов 19 июня

Погоду в регионе будет определять поле пониженного атмосферного давления Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае завтра, 19 июня, ожидается по-летнему теплая, но неустойчивая погода – местами пройдут кратковременные дожди, а на севере возможны ливни с грозами. В прибрежных районах утром сохранится туман, который рассеется к середине дня, тогда как континентальная часть края проведет день без осадков. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Согласно прогнозу, погоду в регионе будет определять поле пониженного атмосферного давления. Ночью ветер ожидается слабым, днем сменится на южный умеренный. Температурный фон существенно различается: в центральных районах столбики термометров покажут +25...+30 градусов, тогда как на восточном побережье будет прохладнее – до +17...+22. Ночные значения составят +13...+18 градусов, а на востоке региона – всего +7...+12.

Во Владивостоке синоптики обещают переменную облачность. Ночью и утром возможны морось и туман, который ослабеет в середине дня. Ветер южный, умеренный, но во второй половине дня усилится до сильного. Температура в краевом центре ночью – до +14...+16, днем – до +19...+21, в пригороде воздух прогреется до +24. В Уссурийске осадков не ждут: ночью +15...+17°, днем +24...+26 при южном умеренном ветре. В Находке также переменная облачность, но с туманом и моросью в утренние часы, днем потеплеет до +21...+23.

Температура воды в Амурском заливе составит +17 градусов, в районе Находки +15, а в заливе Посьета +19.

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