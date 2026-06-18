В сердце Патрокла: как жители Владивостока превратили пустырь в уютный сквер

Работы на территории шли поэтапно. Фото: мэрия Владивостока

В микрорайоне Патрокл во Владивостоке благодаря инициативе горожан открылся обновленный сквер у детского сада № 167 на улице Сочинской. Пространство, которое еще год назад было обычным участком, сегодня полностью преобразилось: здесь уложили брусчатку, установили скамейки и высадили зеленые насаждения. Благоустройство стало возможным благодаря победе проекта местных жителей в краевом конкурсе «Твой проект». Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Работы на территории шли поэтапно. Специалисты демонтировали старые конструкции, привели в порядок покрытие и расставили малые архитектурные формы. Активное участие в озеленении приняли сами жители – во время городского субботника они высадили деревья и кустарники. Профессиональные озеленители, в свою очередь, добавят новые растения до конца июня. На данный момент основные строительные этапы уже завершены, остались только финальные штрихи по отделке.

«"Твой проект" – это уникальная возможность для каждого жителя Владивостока внести свой вклад в благоустройство родного города. Мы ежегодно наблюдаем, как активно горожане включаются в конкурс: разрабатывают проекты, привлекают соседей, вместе обсуждают идеи и голосуют за интересные инициативы. Благодаря такому участию дальневосточная столица становится уютнее», – сказал исполняющий обязанности заместителя главы администрации Владивостока Григорий Пейхвассер.

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