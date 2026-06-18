Во Владивостоке возбуждено дело о нападении на вдову участника СВО

Ход расследования поставлен на контроль Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет Приморья начал расследование уголовного дела после хулиганского нападения на женщину, потерявшую мужа в ходе спецоперации. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По данным правоохранительных органов, это произошло 17 мая 2026 года в общественном месте Владивостока. Неустановленный злоумышленник напал на вдову военнослужащего в присутствии ее несовершеннолетнего сына. Мужчина нанес женщине телесные повреждения и оскорблял ее.

Следственные органы СКР по Приморскому краю квалифицировали произошедшее по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и личность подозреваемого. Ход расследования поставлен на контроль.

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