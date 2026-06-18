В Приморье задержали пациента, сбежавшего из психиатрической больницы Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Жителя Партизанского округа, страдающего тяжелым психическим расстройством, поймали после того, как он самовольно покинул лечебное учреждение. Мужчина уже успел напугать местных жителей и попытался залезть на высотные конструкции. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ранее суд обязал 36-летнего жителя поселка Волчанец пройти принудительное лечение в специализированной больнице. Однако пациент сбежал и перестал появляться на процедурах. Вскоре в полицию начали поступать тревожные звонки от жителей Партизанского городского округа. Они рассказывали о странном поведении мужчины, его попытках проникнуть на высотные объекты и угрозах в адрес прохожих.

Полицейские отдела уголовного розыска нашли беглеца и попытались задержать. Но мужчина оказал сопротивление, и к нему пришлось применить физическую силу и спецсредства. После этого его передали врачам и поместили в стационар закрытого типа. Теперь он будет находиться под постоянным наблюдением, где ему окажут всю необходимую помощь.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.