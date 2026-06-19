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НовостиПроисшествия19 июня 2026 0:45

Браконьеры пытались вывезти из Приморья 839 крабов на 1,8 миллиона рублей

Сотрудники Пограничного управления ФСБ перехватили лодки
Алина БОНДАРЕНКО
Браконьеры пытались вывезти из Приморья 839 крабов на 1,8 миллиона рублей

Браконьеры пытались вывезти из Приморья 839 крабов на 1,8 миллиона рублей

Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В крае пресекли дерзкую попытку контрабанды живого деликатеса. Злоумышленники действовали организованно, но нарвались на пограничников и теперь находятся под арестом. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Следственные органы СКР по Приморскому краю завели уголовное дело в отношении трех местных жителей. По версии следствия, в декабре 2025 года они, передвигаясь на двух маломерных судах, попытались незаконно вывезти живого краба камчатского в исключительную экономическую зону иностранного государства. Это стратегически важный ресурс, и его вывоз запрещен.

Однако довести задуманное до конца браконьерам не дали. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю перехватили лодки. При осмотре судов нашли и изъяли 839 особей живого краба. Общая стоимость биоресурса, по предварительной оценке, составила более 1,8 миллиона рублей.

Фигурантов взяли под стражу по ходатайству следователя. Им грозит срок по статье о покушении на контрабанду стратегически важных товаров. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и роль каждого участника в организованной группе.

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