Браконьеры пытались вывезти из Приморья 839 крабов на 1,8 миллиона рублей Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В крае пресекли дерзкую попытку контрабанды живого деликатеса. Злоумышленники действовали организованно, но нарвались на пограничников и теперь находятся под арестом. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Следственные органы СКР по Приморскому краю завели уголовное дело в отношении трех местных жителей. По версии следствия, в декабре 2025 года они, передвигаясь на двух маломерных судах, попытались незаконно вывезти живого краба камчатского в исключительную экономическую зону иностранного государства. Это стратегически важный ресурс, и его вывоз запрещен.

Однако довести задуманное до конца браконьерам не дали. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю перехватили лодки. При осмотре судов нашли и изъяли 839 особей живого краба. Общая стоимость биоресурса, по предварительной оценке, составила более 1,8 миллиона рублей.

Фигурантов взяли под стражу по ходатайству следователя. Им грозит срок по статье о покушении на контрабанду стратегически важных товаров. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и роль каждого участника в организованной группе.

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