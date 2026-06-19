В Приморье осудили троих человек за гибель матроса на рыболовном судне Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В крае вынесен приговор по делу о трагедии, которая унесла жизнь студента-практиканта. Руководители судоходной компании отправили парня на опасную работу без обучения и должной экипировки. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Молодой человек проходил практику на рыбодобывающем судне, будучи студентом морского колледжа. В ноябре 2022 года судовладелец оформил его матросом, хотя парень не имел ни квалификации, ни знаний по эксплуатации промыслового оборудования. Он не прошел инструктаж по технике безопасности.

Во время траловых работ произошел обрыв чрезмерно натянутого каната, удерживающего невод. Матроса ударило крабовой ловушкой по голове, он упал на палубу и скончался от полученных травм. Как установил суд, руководитель предприятия допустил к работе капитана, старшего мастера добычи и матроса без дипломов и свидетельств. Он не обеспечил безопасные условия труда и не выдал средства защиты.

Капитан и мастер знали, что новичок неопытен, но включили его в бригаду и не организовали безопасную работу. Суд признал всех троих виновными. Директор получил 2,5 года колонии строгого режима, старший мастер – 1,5 года того же режима. Капитану, раскаявшемуся в содеянном, дали два года условно. Приговор пока не вступил в силу.

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