В Приморье два человека пострадали в лобовом ДТП Фото: Ольга ЮШКОВА.

В крае произошло ДТП, которое едва не обернулось трагедией. Молодой человек за рулем без документов выехал на встречную полосу и протаранил другой автомобиль. Оба водителя были пристегнуты. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Авария случилась в Анучинском муниципальном округе на 81-м километре трассы Осиновка – Рудная Пристань. 24-летний водитель Honda Freed, двигаясь в сторону села Анучино, выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Crown Hybrid. После удара обе машины улетели в кювет. В результате столкновения пострадали 38-летняя женщина за рулем Toyota и 22-летний пассажир Honda. Медики диагностировали у них ушибы, госпитализация не понадобилась.

Как выяснили полицейские, водитель Honda Freed управлял машиной без прав. В отношении него составили несколько протоколов: за управление без прав, за нарушение ПДД, повлекшее легкий вред здоровью, за оставление места ДТП и за выезд на встречную полосу. Общая сумма штрафов может превысить 20 тысяч рублей.

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