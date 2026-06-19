В Кузбассе спустя 14 лет раскрыли двойное убийство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кемеровской области поставили точку в деле, которое казалось безнадежным. Правоохранители нашли убийцу, который больше 10 лет уходил от правосудия. Об этом сообщает «Сiбдепо».

Весной 2012 года в квартире на улице Кучина в городе Прокопьевске произошло жестокое убийство. Фигурант, житель поселка Щебзавод, распивал спиртное вместе с приятелем и его сожительницей. Во время ссоры он задушил мужчину, а затем и женщину. После этого он скрылся.

Долгие 14 лет преступник жил на территории другого региона России. Однако благодаря новым данным, полученным в текущем году, следствию удалось выйти на его след. Мужчину задержали и этапировали в Прокопьевск. Суд отправил его под стражу. Обвиняемый признал свою вину.

Следственный комитет завершил расследование, и теперь уголовное дело направлено в Кемеровский областной суд. За содеянное мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.