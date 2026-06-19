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НовостиДом. Семья19 июня 2026 3:48

Огромного осьминога заметили дайверы у берегов Владивостока

Морской красавец неспешно гулял по дну
Алина БОНДАРЕНКО
Осьминог-гигант попал на видео у берегов Владивостока

Осьминог-гигант попал на видео у берегов Владивостока

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Японском море дайверы встретили одного из самых крупных осьминогов в мире. Гигант совершенно не испугался людей и позволил себя снять на камеру. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Во время подводного погружения у побережья Владивостока удалось запечатлеть осьминога Дофлейна. Морской обитатель неспешно перебирал длинными щупальцами, прогуливаясь по морскому дну. На камеру он не обращал никакого внимания, что позволило подводным операторам снять его в естественной среде.

Эти осьминоги могут вырастать до нескольких десятков килограммов, а размах их щупалец достигает размеров небольшой комнаты. Встреча с таким гигантом – большая удача для дайверов. Осьминог Дофлейна считается одним из самых крупных представителей своего вида на планете. Видео уже разлетелось по сети, вызвав восторг у пользователей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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